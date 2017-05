Martin Hoffmeister: Nein, keinesfalls überzogen. Warum auch. Bei einer Auslastung von weit mehr als 90 Prozent in den vergangenen Jahren, da scheinen die Angebote, die das Festival macht, ja eindeutig zu tragen. Dresden ist bekanntlich eine außerordentlich klassikaffine Stadt, mit hohem touristischen Aufkommen zumal. Also, da finde ich nichts Übertriebenes. Ganz abgesehen davon hatte ja Festivalintendant Jan Vogler immer wieder betont, er mache ein Festival für alle, für eine breite Publikumsschicht, für unterschiedliche Interessen und Geschmackslagen. Heißt: Da will eben auch viel Publikum bespielt werden.

Festivalintendant Jan Vogler Bildrechte: Jim Rakete

Klar, aber nur so funktioniert das eben aufs Ganze gesehen. Sie können - jedenfalls in einer Stadt von der Größe Dresdens - sie können und sollten so ein Ereignis nicht auslagern. Das würde nicht aufgehen. Jan Vogler geht den entgegengesetzten Weg. Er integriert sämtliche in Frage kommenden Spielstätten. Er belebt diese Spielstätten, macht sie attraktiv für die Publika. Und auch für die Dresdner, die vielleicht nichts mit Musik am Hut haben, die fühlen sich mitgenommen. Die Stadt lebt, bekommt dieses ganz spezifische Festivalflair. Was will man mehr?



Und dann muss man ja sagen: Wohin, wenn nicht nach Dresden passt so ein Klassikfestival? Die Frage nach Authentizität stellt sich dort einfach nicht!