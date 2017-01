In Zeiten der allumfassenden Digitalisierung erscheinen analoge Schmalfilme wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Man schmunzelt kurz, erinnert sich an wacklige Familienaufnahmen und widmet sich wieder seinem Smartphone mit vermeintlich viel besserer Videoqualität.



Doch damit tut man dem Schmalfilm Unrecht. Wer sich von der speziellen Ästhetik dieser Filmkunst überzeugen lassen möchte, dem seien die Dresdner Schmalfilmtage ans Herz gelegt. Sie finden vom 19. bis 21. Januar in der Elbmetropole statt, in diesem Jahr bereits zum 18. Mal.

Sturm und Stille

Der britische Filmemacher Ben Rivers porträtiert Menschen mit ihren unkonventionellen Lebensentwürfen Bildrechte: Dresdner Schmalfilmtage Die Beiträge des Festivals werden aus aller Welt eingereicht. Schon die Eröffnung verspricht, ein künstlerisch vielschichtiger Genuss zu werden. Die spanischen Performancekünstler Luis Macías und Adriana Vila zeigen ihre Filmkunst "Even Silence is Cause of Storm" mit Hilfe mehrfach manipulierter Projektoren. Kino und Performance bilden so eine Einheit im kreativen Chaos. Verstärkt wird der Eindruck akustisch durch den portugiesischen Soundpoeten Alfredo Costa Monteiros, wobei der Höhepunkt nicht ein Soundgewitter sondern dessen Gegenteil ist: die Stille.



Filmkünstler unter anderem aus Deutschland, Spanien, den USA oder Italien zeigen ihren Ansatz, dem altbekannten Medium neue Facetten abzugewinnen. Bewusst werden dabei Grenzen überschritten.

Erst ab 18!

Nino Pezzellas Film über die Femminielli (Hermaphroditen) aus Neapel Bildrechte: Dresdner Schmalfilmtage Das Festival wird in seiner 18. Ausgabe volljährig - und da mit diesem Alter auch Einiges im Leben neu erlaubt ist, gibt es auch eine Veranstaltung mit dem eindeutig zu verstehenden Titel "AB 18!" Das Festival zieht dafür in den dunklen Keller eines Stadtbekannten Dresdner Swingerclubs und zeigt Schmalfilme, die in Sachen Sexualität kaum Tabus auslassen. Die Sprache ist explizit, der vorgeführte Sex schmutzig und zum Teil abstoßend, auch Gewalt spielt eine Rolle. Das Programm wurde von dem Pornosynchronsprecher Manuel Francescon ausgewählt und vorgestellt.

Die Digitalgeneration und der Zauber des Analogen

Einen Kontrast dazu bietet das Festivalprogramm für Kinder. Gezeigt werden Kinderfilme aus Ost und West vor dem Mauerfall, die, trotz ähnlicher technischer Filmvoraussetzungen doch ihre Geschichten ganz anders erzählen. Oder etwa nicht?



Damit der Schmalfilm nicht dem Vergessen anheimfällt, gibt es einen Kinderworkshop. Hier kann die Generation Smartphone im Alter von sechs bis zwölf Jahren erfahren, welch besondere Herausforderung das Arbeiten mit analogen Medien bietet. Es gibt Experimente, alte Technik wird vorgeführt und zum Höhepunkt vertonen die Kleinen einen Film als Geräuschemacher.

Afroamerikanischer Film

Pioniere des afroamerikanischen Kinos werden nach langer Zeit wieder zu sehen sein Bildrechte: Dresdner Schmalfilmtage Einen in Deutschland bislang ungewohnten Einblick gestattet der Festivalschwerpunkt "Pioneers of African-American Cinema" mit dem besonderen Fokus auf die Jahre zwischen 1919 und 1940. Die Kinofilme entstanden im Schatten der großen Hollywoodkinos und liefern einen anderen Blickwinkel auf das Leben und die Themen der USA in dieser Zeit. Die Filme wurden aus aller Welt zusammengetragen und mit hohem Aufwand restauriert, denn die Spuren der Zeit waren zum Teil deutlich zu sehen. Auch eine neue Musikspur haben sie erhalten.

Nur die Besten

Ein wichtiger Bestandteil der Schmalfilmtage ist der Internationale Wettbewerb Super 8/16. Hier zeigt sich die Bandbreite zeitgenössischen Analogfilmschaffens, von Trash bis Kunst. Beiträge aus der ganzen Welt machen Dresden zur Internationalen Schmalfilmhauptstadt.