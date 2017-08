Die Neuauflage des Dudens wurde um 5.000 Wörter erweitert. Die Duden-Redaktion hat in das Nachschlagewerk nun auch Begriffe der aktuellen politischen Debatte aufgenommen, unter anderem Flüchtlingskrise, Fake News und postfaktisch. Auch Wörter englischen Ursprungs, wie Selfie oder Tablet, sind in der 27. Auflage enthalten sowie Rechtschreib-Änderungen durch die Einführung des großen Eszetts . Ab Mittwoch ist der neue Duden im Handel erhältlich.

Es ist einfach Fakt, dass viele Dinge in unser Leben treten, die aus dem englisch-amerikanischen Raum kommen, wenn man zum Beispiel an technische Entwicklungen denkt.

Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Duden-Redaktion, bezeichnete den Duden als "Spiegel der Zeit". Zu den Erweiterungen gehören Wörter wie Internetblog, facebooken und tindern genauso wie auch Berliner Klassiker wie die Abkürzung "Späti" für Spätkauf und das Personalpronom "ick/icke". In der Neufassung des Dudens sind allerdings auch Worte weggefallen, deren Schreibweisen eingedeutscht wurden, sich aber nicht durchsetzen konnten. So ist beispielsweise nur noch "Mayonnaise" als Schreibweise gültig, "Majonäse" dagegen nicht mehr.

Das Nachschlagewerk für Rechtsschreibung wächst seit Jahrzehnten an und enthält nun insgesamt 145.000 Wörter. In der ersten Fassung von 1880 waren gerade einmal 27.000 Stichworte enthalten. Der Duden wird alle drei bis fünf Jahre aktualisiert; die letzte Ausgabe erschien 2013 und wurde 850.000 Mal verkauft. Welche Worte in den Duden aufgenommen bzw. entfernt werden, erarbeitet ein rund 15-köpfiges Team mit Textsammlungen aus Zeitungsartikeln, Romanen, aber auch Gebrauchsanweisungen. Entscheidend dabei ist, dass neue Wörter häufig in verschiedenen Texten vorkommen.