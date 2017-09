Der begehrteste Filmpreis der Welt, der Oscar, wird zwar erst am 4. März 2018 verliehen, die Preisträger der Ehren-Oscars stehen aber bereits jetzt fest: Schauspieler Donald Sutherland und Regisseurin Agnès Varda werden mit dieser besonderen Auszeichnung geehrt. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwochabend in Los Angeles mit. Sutherland gilt mit über 170 Rollen als Legende in der Filmbranche; Varda gilt als Pionierin der "Nouvelle Vague". Zu den weiteren Preisträgern gehören auch Kameramann Owen Roizman (80) und Filmemacher Charles Burnett (73), so die Academy weiter. Die Verleihung der Ehren-Oscars findet am 11. November 2017 in Hollywood statt.