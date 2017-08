Kunst- und Kulturministerien aus Mitteldeutschland haben eine erste Bilanz zum Kulturgutschutzgesetz gezogen. Sie bewerten die Neuregelung grundsätzlich positiv. Künstler, Sammler und Museumsleiter sehen jedoch weiterhin hohen Beratungsbedarf . Uwe Gaul, Kunst-Staatssekretär in Sachsen, sagte MDR KULTUR, mit dem Gesetz sei ein "komplexes Vorhaben" gestartet worden, dass operativ Probleme nach sich ziehe.

Uwe Gaul, Kunst-Staatssekretär in Sachsen

Vor allem in kleineren Museen fehle oft die juristische Kompetenz, um das Gesetz zu verstehen und ordnungsgemäß anzuwenden. "Das zieht auf jeden Fall einen gesteigerten Beratungsbedarf mit sich.", so Gaul.



Fragen zur Anwendung des Gesetzes gebe es zwar auch in Thüringen, das große Chaos sei jedoch nicht eingetreten, sagte Kultur-Staatssekretärin Babette Winter MDR KULTUR: