Geplante Themen:



● Harlem swingt - Die junge Ella Fitzgerald

Sky Nonhoff über den Pop der 30er-Jahre, den Mann, der Ella Fitzgerald entdeckte, und die Anfänge einer beispiellosen Karriere.



● Sophisticated Lady - Tribute für Ella F. in Leipzig

Lena Neumann, seit 2015 Studentin im Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig über ihre Begegnung mit Ella Fitzgerald für das Projekt Ella & Ellington beim HMT-Jazzfest Mini am Donnerstag, 27. April in Leipzig



● First Lady of Song - Ella Fitzgerald zum 100. Geburtstag

Bert Noglik blickt auf die reife Sängerin und ihre Songbook-Alben, mit denen sie sich den großen Komponisten der amerikanischen Populärkultur zuwandte und zugleich auf unnachahmliche Weise als "First Lady of Song" profilierte.



● Ella Fitzgerald und ihre Zeit - Biografie von Johannes Kunz

Aus der "First Lady of Swing" wurde die "First Lady of Jazz" - und schließlich die "First Lady of Song". Der Autor Johannes Kunz über die Biographie "Ella Fitzgerald und ihre Zeit", erschienen bei LangenMüller, 2016.