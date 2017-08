Die schönsten Verschwörungstheorien zu Elvis Presley

Theorie Nummer Eins: Der King lebt!

Elvis ist nicht tot. Diese Theorie hat mit dem vermeintlich letzten Foto des Kings im "National Esquire" zu tun: Es zeigt Elvis im offenen Sarg liegend. Nach Ansicht vieler Elvis-Experten lag im Sarg aber gar nicht der King, sondern eine schlecht angefertigte Wachspuppe von Elvis. Und wenn nicht er 1977 im Sarg lag, dann kann das doch nur eins bedeuten: Der King lebt!

Wichtigstes Indiz für die Wachspuppen-Theorie: Die Nase des Fake-Elvis' ist zu klein geraten. Nie und nimmer könne das die weltberühmte Elvis-Nase sein. Da sind sich die selbsternannten Experten sicher. Fotovergleiche werden angestellt; das Resultat aller Forschungen bleibt aber immer dasselbe: Die Nase ist und bleibt zu klein, der Körper zu dünn. Ergo lag im Sarg nicht der King. Was zu beweisen war!



Aber warum sollte jemand eine Wachspuppe in den Sarg legen? Auch darauf scheint es eine logische Antwort zu geben: Elvis hat sein Ableben selbst inszeniert. Entweder weil er a) den Starruhm nicht mehr ertragen hat oder b) er später als Undercover-Drogenagent für das FBI gearbeitet hat.

Theorie Nummer Zwei: Der King im Zeugenschutzprogramm

So kennen King Elvis alle - als Musiker. Aber Elvis als Agent des FBI? Bildrechte: dpa Diese Theorie besagt: Elvis ist 1977 nicht an Herzversagen gestorben, sondern in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Denn seine Aussagen haben dem FBI wertvolle Hinweise im Kampf gegen die Memphis-Mafia gegeben. Wichtigstes Indiz für diese Theorie: 1982 findet der Elvis-Experte Clayton Strat eher durch Zufall in einer FBI-Akte über die Memphis-Mafia ein Foto des 47-jährigen Elvis – datiert per Dienststempel auf den 16. Oktober 1982, aufgenommen in Biloxi/Mississippi.

Theorie Nummer Drei: Der King züchtet Buenos Aires Kühe

Die dritte Theorie trägt den Namen "Cowboy- oder Buenos Aires-Theorie". Demnach hat sich der King nach Südamerika abgesetzt, um endlich in Ruhe Kühe züchten zu können. Wichtigstes Indiz für diese Theorie ist ein Flugticket von Memphis nach Buenos Aires, gekauft nur zwei Stunden nach dem vermeintlichen Ableben des "King of Rock'n'Roll" von einem gewissen John Burrows. Das kann kaum Zufall sein, denn Burrows war Elvis' Pseudonym, wenn er mal privat und unerkannt in Hotels einchecken wollte.

Elvis-Fans irren nicht!

Vielen Fans geht Elvis heute noch unter die Haut Bildrechte: dpa Und der vermeintlich stärkste Beweis für den Fake-Tod von Elvis Presley: Die Elvis-Sichtungen auf der ganzen Welt. Allein 40.000 Amerikaner können sich nicht jedes Jahr irren! Beliebtester Sichtungsstaat ist übrigens Mississippi; ist ja auch irgendwie klar, denn hier in seiner Geburtsstadt Tupelo betreibt der King seit knapp 40 Jahren eine Tankstelle.



Mittlerweile wäre er 82 Jahre alt – Zeit also, den Zapfhahn endgültig mal einzuhängen, ein spätes Comeback zu starten und damit all den Spekulationen endlich ein Ende zu setzen!