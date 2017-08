Der Tierliebhaber Da Elvis als Kind nie Haustiere hatte, erfüllte er sich später mit seiner opulenten Sammlung an Haustieren einen Kindheitstraum. Den Coolness-Wettbewerb unter den königlichen Haustieren dürfte ein Beo gewonnen haben - der immer rief "Elvis fahr zur Hölle". Elvis fand den Vogel nebenbei gesagt äußerst amüsant, sicher auch weil er noch Sprüche wie " Elvis is very bussy" oder "Elvis is in a meeting" draufhatte. Den Kuriositätspreis allerdings dürfte der Truthahn namens "Bow tie" am ehesten verdient haben. Ansonsten war der King Herrchen für jede Menge von Standardhaustieren vor allem Hunde und Pferde. Letztere wohnten in einem Stall der "House of the Rising Sun" hieß. Bildrechte: dpa