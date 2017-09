In Los Angeles sind in der Nacht zu Montag die US-Fernsehpreise Emmys verliehen worden. Unter den Preisträgern sind viele politische Satiren. So gewann Alec Baldwin einen Emmy als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Präsident in der Satire-Show "Saturday Night Live". Darin übertreibt er bewusst Trumps sprachliche Eigenheiten und Handbewegungen und verhalf damit "Saturday Night Live" zu Rekord-Einschaltquoten. Manche YouTube-Clips der Satire wurden bereits 20 Millionen Mal angeklickt.

Baldwin bedankte sich mit den Worten: "Ich schätze, ich sollte sagen, 'Endlich, Herr Präsident, hier ist Ihr Emmy'". Damit spielte er auf Trumps wiederholte Klagen an, dass er niemals für seine erfolgreiche Reality-Sendung "The Apprentice" ausgezeichnet worden sei. Baldwins Kollegin Kate McKinnon, die während des US-Präsidentschaftswahlkampfs Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton gespielt hatte, erhielt dafür ebenfalls einen Emmy. Neben Saturday Night Live gewann auch John Olivers Late-Night-Politiksatire "Last Week Tonight".

"Hallo, Herr Präsident, ich freue mich schon auf Ihre Tweets"

Moderator Stephen Colbert Bildrechte: dpa Immer wieder gab es während der Show Anspielungen auf Präsident Trump. So sprach der Afroamerikaner Donald Glover das Thema an, als er für seine Rolle in "Atlanta" als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie geehrt wurde: "Ich danke Donald Trump, dass er Schwarze zu den am meisten unterdrückten Menschen gemacht hat, er ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass ich jetzt hier stehe."



Moderator Stephen Colbert fasste zusammen, gebe es derzeit ganz schön viel gute Fernsehstoffe in den USA - aber wer habe Zeit, das alles anzuschauen? "Niemand hat so viel Zeit - bis vielleicht auf den Präsidenten, der scheint zu viel Zeit zum Fernsehschauen zu haben. Hallo, Herr Präsident, ich freue mich schon auf Ihre Tweets." In einem späteren Seitenhieb auf Trump sagte Colbert: "Anders als die Präsidentschaft gehen die Emmys an die Gewinner der direkten Stimmen." Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton hatte bei der Wahl im November knapp drei Millionen mehr Stimmen sammeln können, unterlag jedoch aufgrund der geringeren Zahl der Wahlmännerstimmen.

Churchill als Vorbild

Für eine Politiker-Rolle wurde auch der US-Schauspieler John Lithgow ausgezeichnet. Er bekam den Emmy als bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie für seine Darstellung des legendären britischen Premierministers Winston Churchill im Netflix-Polit-Drama "The Crown". Lithgow würdigte Churchill in seiner Dankesrede als wahres Vorbild: "In diesen verrückten Zeiten erinnert uns sein Leben selbst als alter Mann daran, wie Entscheidungskraft und Mut bei einer Regierung wirklich aussehen."

Als beste Serien in den Sparten Comedy und Drama wurden "Veep - Die Vizepräsidentin" und "The Handmaid's Tale" ausgezeichnet. "Veep" handelt vom Alltag einer US-Vizepräsidentin und läuft in Deutschland bei Sky Atlantic. Die Dystopie "The Handmaids Tale" basiert auf dem Buch "Der Report der Magd" der kanadischen Schriftstellerin Margret Atwood und soll in Deutschland demnächst beim Telekom-Portal Entertain TV Serien anlaufen. Beide Serien gewannen zusätzlich Emmys in weiteren Kategorien.

Trumps Ex-Sprecher Sean Spicer parodiert sich selbst

Noch bevor in Los Angeles ein Preis verliehen worden war, fuhr überraschend Trumps früherer Pressesprecher Sean Spicer mit einem Podium auf die Bühne. Dort verkündete er: "Dies wird die größte Zuschauerzahl sein, die jemals die Emmys verfolgt hat. Punkt!". Am Tag nach der Amtseinführung Trumps im Januar hatte Spicer bei seiner ersten Pressekonferenz behauptet: "Dies war das größte Publikum, das jemals einer Amtseinführung beiwohnte. Punkt!" Darum entspann sich ein Streit mit Journalisten, die diese These bezweifelten.