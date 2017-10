Etwa 70 Prozent der Frauen unter 35 Jahren entfernen sich mittlerweile ihre Haare: unter den Achseln, an den Beinen und im Intimbereich. Eine Studie der Universität Leipzig belegte diesen Trend zur glatten Haut ohne Stoppeln, Flaum und Büschel. Seit dem Jahr 2009 hat die regelmäßige Enthaarung damit um 15 Prozent zugenommen. Und der Trend ist nachhaltig, auch ältere Frauen und Männer machen mit. Die Haarentfernung durch Epilieren, Waxen oder Rasieren ist nicht mehr die Ausnahme, sondern zur Körpernorm geworden.

Frida Kahlos üppige Augenbrauen und der Flaum um den Mund - für viele Frauen heute nicht vorstellbar Bildrechte: IMAGO

Schon in der Steinzeit wollten sich Menschen ihrer Haare entledigen, mit Muscheln oder scharfen Steinen wurden sie abgeschabt. Abbildungen aus dem alten Ägypten zeigen Menschen ohne jegliche Körperbehaarung.



Elmar Brähler sieht schon länger den Trend zur Idealisierung des jugendlichen Aussehens, und damit auch zum Schönheitsideal einer möglichst glatten Haut. Der frühere Professor für medizinische Psychologie an der Uni Leipzig hat gemeinsam mit der Psychologin Ada Borkenhagen eine Studie über Körpermodifikation durchgeführt. Für ihn ist diese Angst vor dem Haar aber keine lineare Entwicklung, es gebe immer auch Menschen, die sich dem Mainstream verweigern. So liege der Bart beim Mann derzeit wieder voll im Trend - vor einigen Jahren undenkbar.