Am 9. Januar 2007 stellte Apple dann das erste iPhone vor und revolutionierte damit den Smartphone-Markt. Kaum ein Lebensbereich, in dem das Smartphone heute nicht vertreten ist und uns das Leben erleichtert. Und: Mit dem Smartphone hat es die Computertechnik vom "Raumfüller" in unsere Hosentasche geschafft. Bildrechte: IMAGO