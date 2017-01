Die Dichter und Sportler waren die Ersten, die den Winter vom Lebensfeind in einen Freudenbringer umwidmeten. Und manchmal traf sich beides in einem: Friedrich Gottlieb Klopstock war als Dichter inspiriert vom weißen Blatt Papier und als Sportler herausgefordert von der weißen Eisfläche. Beides zusammenzuführen war ihm ein großes Anliegen.

Klopstock wurde 1724 in Quedlinburg geboren und mit seinem in Halle erschienenen Versepos "Messias" für die Generation der Empfindsamen sowie der Stürmer und Dränger zum Idol. Seine Leserinnen und Leser feierten die freie Rhythmik des Textes, der auf den gewohnten Reim verzichtete und die vermeintlich ungelenke deutsche Sprache zum Tanzen brachte. Klopstock war alles andere als ein Stubengelehrter, er überraschte die literarische Öffentlichkeit durch seine Auftritte als Nacktbader bei Kopenhagen, als Kunstreiter auf dem Frauenmünsterplatz in Zürich, er machte das Schlittschuhlaufen in Deutschland populär und den Winter in seinen Oden literaturfähig.