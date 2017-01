Essay | Der fremde Reformator: Martin Luther und die Mystik

Mit Martin Luther beginnt die Neuzeit – so lautete lange die protestantische Meistererzählung zur Reformation, die bis heute nachklingt. Geprägt wurde sie durch evangelische Theologen des 19. Jahrhunderts, die damals auf konfessionelle Abgrenzung und auf die kulturelle Überlegenheit des Protestantismus setzten. Erst in jüngerer Zeit haben sich die Akzente verschoben. Martin Luther wird jetzt auch als ein Mönch des späten Mittelalters gesehen. So beschreibt der Kirchenhistoriker Volker Leppin in seinem Buch "Die fremde Reformation" Luthers Verwurzelung in der mittelalterlichen Mystik. Eine Erkenntnis, die auch Folgen hat für das Reformationsjubiläum, sagt Leppin.

Wider die Mythenbildung

Luthers mystische Wurzeln - hilfreich für die Versöhnung der Konfessionen?

erschienen bei C.H. Beck Bildrechte: C. H. Beck Die mystischen Wurzeln seien in der evangelischen Kirche noch bis ins späte 18. Jahrhundert lebendig gewesen und dann, auch im Zuge der Bekämpfung des Pietismus, verdrängt worden, sagt der evangelische Theologe, der als Professor für Kirchengeschichte an der Universität Tübingen lehrt. Mystik habe lange Zeit als ausgesprochen katholisch gegolten. Erst in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts sei sie neu entdeckt worden, etwa auf Kirchentagen und durch protestantische Autoren wie Dorothee Sölle oder Jörg Zink.



Heute hält der Kirchenhistoriker die Erinnerung an die mystische Prägung Luthers für hilfreich im Bestreben um die Versöhnung der einst zerstrittenen Konfessionen. Katholiken und Protestanten könnten so gemeinsame Wurzeln entdecken. Schließlich habe Martin Luther aus der Mystik ebenso geschöpft wie Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens und scharfe Gegner der lutherischen Lehre.

Der Kirchenhistoriker findet es auch nur folgerichtig, wenn die beiden großen Kirchen in Deutschland das Reformationsjahr in der Passionszeit mit einem gemeinsamen Bußgottesdienst beginnen, der an die negativen Folgen der Konfessionstrennung erinnert. Das, so sagt Leppin, sei vielleicht der Gottesdienst im Jubiläumsjahr, der Luthers Anliegen der Ablassthesen, Buße zu tun, am nächsten komme.