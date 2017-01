MDR KULTUR-Spezial: "Fantasy und Moral"

Fantasy-Literatur ist heute eine der umsatzstärksten literarischen Gattungen überhaupt. Fantasy, im Sinne Tolkiens, war dabei allerdings weit mehr als nur ein willkürlich zusammengebrauter Mix aus fantastischen Figuren und von guten oder bösen Zauberern beherrschten Reichen.

"Der Hobbit"-Ausgabe von 1937 Bildrechte: dpa Wie schon in seinem ersten Roman "Der Hobbit" zu erkennen, zielte Tolkiens Schreiben immer auf große moralische Konflikte, fragt es nach den Kräften des Guten und des Bösen und ihrem ewigen Gegeneinander. So war es auch in seinem Werk "Der Herr der Ringe", das 1954/1955 als "The Lord of the Rings" erschien und erstmals 1969 auf Deutsch veröffentlicht wurde.

Die Geschichte in Romanen verarbeitet

Tolkiens Weltentwurf, so fantastisch er auch gewesen sein mag, speist sich eben doch aus historischen Bildern, wie Tolkien sie als Sprachwissenschaftler in Mythen und Literatur zeit seines Lebens fand und studierte. Schon als Kind, so ist überliefert, lernte Tolkien Fremd- und alte Sprachen, und bereits als junger Mann hat er damit begonnen, sich so etwas wie eine eigene, später von seinen Romanhelden bewohnte Landschaft und eine von diesen Helden gesprochene Kunstsprache zu ersinnen.

Schriftsteller und Sprachschöpfer

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) Bildrechte: dpa Tolkien selbst hat die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts miterlebt, und er war Realist genug, etwa in den 1930er-Jahren die politischen Gefahren zu erahnen. Er, der die nordischen und nationalen Mythen kannte wie kaum ein anderer, verwahrte sich dagegen, von deutschen Verlagen als Arier, Jude oder Nicht-Jude taxiert zu werden. Stattdessen verwies er darauf, dass er sich vor allem als englischer Staatsbürger fühle.



Aus dieser zutiefst humanistischen Gesinnung heraus schuf Tolkien seine Geschichten und beschäftigte sich auch als Wissenschaftler mit den vielfältigen inhaltlichen und lautlich-musikalischen Möglichkeiten gesprochener und geschriebener Sprache. Bis an sein Lebensende, Tolkien starb am 2 September 1973, schrieb er an einer Fortsetzung von "Der Herr der Ringe". Das Romanfragment wurde 1996 posthum unter dem Titel "The New Shadow" veröffentlicht. Am 6. Mai dieses Jahres erscheint die populäre Liebesgeschichte zwischen dem Sterblichen Beren und der Elbin Luthien als Buch.

Von Kindern und Erwachsenen hoch geschätzt