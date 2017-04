Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum kommen auch die Zerbster Fasch-Festtage nicht an Luther vorbei. Unter dem Motto "Von Luther zu Fasch" startet das Barockmusikfestival am Donnerstag in der Zerbster Stadthalle (Eröffnungskonzert ab 20.05 Uhr live bei MDR KULTUR). Das Festival geht bis zum Sonntag. Im Fokus steht dabei das Kirchenmusikschaffen von Johann Friedrich Fasch.



Geplant sind insgesamt 14 Veranstaltungen an Spielstätten in Zerbst und Burgkemnitz. Es musizieren Ensembles aus Italien und Deutschland, so das Ensemble Zefiro, Dorothee Oberlinger & Friends, die Rheinische Kantorei, die Zerbster Kantorei und die Barocksolisten München. Sie bieten ein musikalisches Spektrum von der Renaissance bis zum Barock.