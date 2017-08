Für die meisten Menschen ist es sofort erkennbar, dass dieser Gesichtsausdruck gestellt ist. Warum wir das wissen, ist uns jedoch kaum bewusst. Bildrechte: IMAGO

Das Gesicht ist die Visitenkarte eines Menschen. Dementsprechend wird es für die Präsentation aufbereitet, mit Make Up, Rasierapparat, der möglichst passenden Frisur. Unser Gesicht zeigen wir im sozialen Netzwerk und versuchen uns dabei mit Selfies und attraktiven Porträtbildern ins rechte Licht zu rücken. Oder wir verbergen es, wenn wir der Meinung sind, kein vorzeigefähiges Antlitz zu haben.



So vertraut uns Gesichter auch scheinen, viele der Botschaften, die darüber kommuniziert werden, nehmen wir eher unbewusst wahr - manchmal auch gar nicht. Gesichtsausdrücke wie Wut, Trauer, Freude, Überraschung, Ekel und Angst sind genetisch angelegt und in allen Kulturkreisen mimisch gleich erkennbar. Das Strahlen der Augen, die gerunzelte Stirn - schon Babys wissen diese Ausdrucksformen zu erkennen und selber einzusetzen.