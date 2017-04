Die Hauptthemen des Dresdner Filmfestes sind in diesem Jahr das barrierefreie Kino, Syrien und Weltoffenheit. Das Kurzfilmfestival startet am 4. April und endet am darauffolgenden Sonntag. Es ist die mittlerweile 29. Ausgabe des Filmfestes. 20.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet, zudem bis zu 500 akkreditierte Fachbesucher, so die Veranstalter.

Höhepunkt des Festivals ist am Sonnabend die Vergabe der "Goldenen Reiter", den Auszeichnungen für die besten Filme. 1.700 Kurzfilme aus aller Welt sind dafür in diesem Jahr eingereicht worden. Im internationalen Wettbewerb haben 35 Filme aus 28 Ländern - darunter Kolumbien, Chile, Thailand und Georgien - eine Chance auf die Auszeichnung. 28 Streifen starten im nationalen Wettstreit. Die eingereichten Filme dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Außerdem sollen sie, wie bei einem Kurzfilmfestival zu erwarten, kürzer als 30 Minuten sein. Acht Goldene Reiter werden zum Schluss vergeben, die Preisgelder betragen 66.000 Euro. Damit zählt das Filmfest Dresden nach eigenen Angaben zu den am höchsten dotierten Festivals dieser Ausrichtung.

Kino für alle

Im April ist Dresden im Kurzfilmfieber Bildrechte: dpa Barrierefreiheit im Kino zu genießen ist für Menschen mit Seh- oder Höreinschränkungen nicht selbstverständlich. Das Dresdner Filmfestival will dem entgegenwirken und zeigt ausgewählte Kurzfilme mit deutschen Untertiteln und deutscher Audiodeskription. In Themenprogrammen werden zudem Filme gezeigt, die das Leben am Rande der üblichen gesellschaftlichen Normen und Möglichkeiten beleuchten und damit die Barrieren aufzeigen, die es einzureißen gilt.

Schwerpunkt Syrien

Der syrische Regisseur Ossama Mohammed ist in Dresden zum Gespräch Bildrechte: IMAGO In 13 Festivalfilmen wird das Augenmerk auf Syrien gerichtet. Es wird jedoch nicht nur die aktuelle Situation beleuchtet, auch das Autorenkino der Siebziger Jahre und Filme aus den Neunzigern gibt es zu sehen. So wird in Dresden der Film "Step by Step" (1979) von Ossama Mohammed gezeigt, einer der Gründerväter des anspruchsvollen syrischen Films. Der Regisseur ist auch zum Gespräch geladen. Auch aus der Zeit der Ernüchterung gibt es Filme wie "Flut im Baath-Land" (2003) von Omar Amiralay zu sehen. Thematisiert werden gesellschaftliche Tabus im Blickwinkel aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg, so das Verhältnis zu Israel, politische Gefangenschaft oder die Rolle der Baath-Partei von Assad.



Ergänzt wird der Syrien-Fokus durch die Retrospektive "In Syrien auf Montage". Winfried Junge, bekannt durch die Langzeitdokumentation "Die Kinder von Golzow", war in den Siebziger Jahren in Syrien, um dort die Aufbauarbeit im Bild festzuhalten, die die DDR dem - wenn man so will - Bruderland gewährt hatte. Es dürfte ein starker Kontrast zu den Nachrichtenbildern von heute sein, die die Zerstörung der Städte zeigen. Winfried Junge kommt übrigens nach Dresden und wird selbst seine Filme vorstellen.

Neben den großen thematischen Schwerpunkten des Festivals werden auch Workshops, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und Meisterklassen durchgeführt. Das Kinder- und Jugendkurzfilmprogramm richtet sich an den filminteressierten Nachwuchs. Weiterhin gibt es geografische Bündelungen, zum Beispiel zu Québec, Tschechien oder Europa, eine Max-Hattler-Retrospektive.

Open Air Kino auf dem Neumarkt

Bereits zum dritten Mal findet auch das "Festival Open Air" auf dem Neumarkt neben der Frauenkirche statt. Knapp 70 Kurzfilme werden hier zu sehen sein. Versprochen werden "heitere bis bittersüße Animations- und Spielfilme". Mit Festivalbeginn startet auch dieses kostenlose Kino für Dresdner Bürger und Touristen.

Über das Festival Das 29. Filmfest Dresden findet vom 4. bis 9. April 2017 statt. Über 300 Kurzfilme sind dieses Jahr zu sehen. Als Preisgelder werden 66.000 € verteilt. Das ist viel und zeigt, dass das internationale Kurzfilmfestival einen guten Ruf hat. Es wurde 1989, kurz vor der Wende, gegründet, und findet im April statt. Mit 25.000 Besuchern ist es nach DOK Leipzig mit knapp 50.000 Besuchern das zweitgrößte Filmfestival hierzulande.