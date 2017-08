In diesem Jahr feiert das Filmfestival in Locarno sein 70. Jubiläum und blickt zurück auf die schönsten Momente – zum Beispiel, als "die Dietrich" 1960 überraschend Locarno beehrte, obwohl sie sich eigentlich schon aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Für kein Geld der Welt wäre Marlene Dietrich zu Filmfestspielen gereist. Doch als sich ihr Neffe, Sternberg Junior, wünschte, Tante Marlene zu sehen, wurde sie schwach. Stars von diesem Kaliber hat die Jubiläumsausgabe nicht zu bieten. Aber einen neuen Festivalpalast, in dem Direktor Carlo Chatrian die alte Stärke von Locarno heraufbeschwört:

Locarno-Festivaldirektor Carlo Chatrian Bildrechte: dpa

Ikonen des europäischen Autorenkinos wurden hier entdeckt, so wie Claude Chabrol. Dessen erster Film "Die Enttäuschten" gewann 1958 den Regiepreis und lancierte damit die Nouvelle Vague. "In Locarno sind auch große Namen des amerikanischen Kinos entdeckt worden", so Chatrian. "Kathryn Bigelow, Spike Lee und Todd Haynes. Haynes kommt dieses Jahr wieder nach Locarno. Wir zeigen seinen ersten Film 'Poison' und seinen jüngsten 'Wonderstruck'. Solche Filme suchen wir." Quentin Tarantino ließ sich in jungen Jahren quasi für ein Butterbrot an den Lago Maggiore locken. Und der "Goldene Leopard" 1984 ging an Jim Jarmusch.



Auch deutsche Kult-Regisseure starteten ihre Karriere in Locarno. Fatih Akin präsentierte hier seinen ersten Film "Kurz und schmerzlos". Die Sprach- und Bildgewalt des Hamburgers erntete viel Applaus. Für Akin war das Musik in den Ohren: