74. Filmfestival Venedig: Silberner Löwe für deutsche Koproduktion "Foxtrot"

Erstmals hat mit dem Regisseur Guillermo Del Toro ein Mexikaner den Goldenen Löwen beim ältesten Filmfest der Welt gewonnen.

Ich glaube an das Leben, die Liebe und das Kino. Guillermo Del Toro

Regisseur Samuel Maoz erhielt für die israelisch-deutsch-französische Koproduktion "Foxtrot" einen Silbernen Löwen Bildrechte: IMAGO Auch Deutschland ist an einem Hauptpreis beteiligt: Der Film "Foxtrot" von Samuel Maoz, eine israelisch-deutsch-französische Koproduktion, erhielt in Venedig den Großen Preis der Jury, einen Silbernen Löwen. Der israelische Regisseur Maoz betrachtet in seinem Drama den Umgang einer Familie mit dem Tod eines jungen Soldaten. Maoz hatte bei den 66. Filmfestspielen 2009 für seinen Film "Lebanon" bereits einen Goldenen Löwen erhalten.

Tränen bei der Preisverleihung

Ein weiterer Silberner Löwe ging an den Franzosen Xavier Legrand für die beste Regie bei seinem Erstlingsfilm "Custody". Er konnte auch den Luigi-De-Laurentiis-Preis entgegennehmen. Legrand beschreibt in seinem Film, wie ein Kind zunehmend in den Scheidungskrieg seiner Eltern hineingezogen wird. Bei der Verleihung brach der Regisseur in Tränen aus.



Als bester Schauspieler ist der Palästinenser Kamel El Basha ausgezeichnet worden. Er spielt in dem libanesischen Drama "The Insult" einen Palästinenser, dessen Streit mit einem Libanesen so sehr eskaliert, dass die Stadt Beirut fast vor einem Bürgerkrieg steht.

Stehende Ovationen für Charlotte Rampling

Den Preis als beste Schauspielerin konnte die Britin Charlotte Rampling entgegen nehmen.

Charlotte Rampling scheint mit ihrem Preis zufrieden zu sein. Bildrechte: dpa Geehrt wurde sie für ihre Rolle in "Hannah", der Geschichte einer Frau, deren Mann wegen Pädophilie ins Gefängnis kommt. Sie wird dadurch zunehmend von ihrer Umwelt isoliert. Die darstellerische Leistung Ramplings überzeugte die Jury dermaßen, dass sie die 71-jährige Schauspielerin bei der Preisverleihung mit Standing Ovations ehrte.



Als bestes Drehbuch wurde "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" des irischen Briten Martin McDonagh ausgezeichnet. Eine Mutter führt darin einen verzweifelten Kampf um Gerechtigkeit, angesprochen werden in dem Film Aspekte wie Polizeiwillkür und Rassismus. McDonagh, der auch Regie führte, hatte 2006 einen Oscar für seinen Kurzfilm "Six Shooter" erhalten. Sein Film "Brügge sehen… und sterben?" wurde 2009 für einen Oscar nominiert, erhielt die Auszeichnung aber nicht.

Keine Auszeichnung für Ai Weiwei