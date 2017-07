Die Zahl internationaler Filmproduktionen in Mitteldeutschland ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich zurückgegangen. Das bestätigte Claas Danielsen, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) , MDR KULTUR. Danielsen sagte, das liege vor allem an der Konkurrenz aus Osteuropa. In vielen osteuropäischen Staaten seien sogenannte "Tax-Credit-Modelle" eingeführt worden, mit denen Produktionsfirmen Steuern sparen, wenn sie sich für das jeweilige Land als Standort für ihre Filmproduktion entscheiden.

In Deutschland gebe es derartige Modelle nicht. Darüber hinaus sei das Budget des Deutschen Filmförderfonds in den letzten Jahren begrenzt gewesen. Viele internationale Großproduktionen seien deshalb in andere Länder gegangen, so Danielsen weiter. Der MDM-Chef zeigte sich jedoch optimistisch: Das Budget des Deutschen Filmförderfonds werde in diesem und im kommenden Jahr deutlich erhöht. Daher würde es voraussichtlich bald auch wieder mehr internationale Filmproduktionen in Mitteldeutschland geben.