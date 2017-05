Lange Zeit gab es Unsicherheit, doch jetzt hat sich der Weimarer Stadtrat entschieden: die Stadt verlängert ihren jährlichen Zuschuss von 250.000 Euro für das Kunstfest Weimar bis 2019. Ein Sprecher der Stadtverwaltung teilte am Donnerstag diese Entscheidung mit. Der eingereichte Vorschlag von Oberbürgermeister Stefan Wolf (SPD) wurde in der Stadtratssitzung am Mittwochabend mit großer Zustimmung angenommen.