Geschäftsführer Stefan Rosinski Bildrechte: dpa

Neben den Finanzproblemen gibt es auch Streit um die Arbeitsweise zwischen dem künstlerischen Leitungsteam des Theaters und dem Geschäftsführer Stefan Rosinski. Die Zusammenarbeit scheint nachhaltig gestört. So hatte Rosinski im April die Finanzprobleme vor dem Aufsichtsrat auch damit begründet, dass die Opernleitung unter dem neuen Intendanten Florian Lutz einen Besuchereinbruch um 45 Prozent zu verzeichnen habe. Florian Lutz wies diesen Vorwurf bei MDR KULTUR zurück.



Die Opernleitung warf dem Geschäftsführer Rosinski vor, dass die Zahlen der Geschäftsführung in falsche Zusammenhänge gebracht und nicht mit der Opernleitung abgestimmt wurden. Weil die internen Betriebszahlen parallel geleakt worden waren, entstand eine öffentliche Debatte um das künstlerische Profil der Oper. Um diese Probleme zu lösen, findet am Dienstag eine Aufsichtsratsratssitzung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) statt.