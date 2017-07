Für Bewohner des Harzes oder des Thüringer Waldes mag der Fockeberg mit seinen 153 Metern ja geradezu niedlich erscheinen. Für die Leipziger ist es allerdings die höchste Erhebung weit und breit. Dabei hat der Fockeberg eine traurige Entstehungsgeschichte. Er besteht aus den Trümmern der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg an vielen Stellen zerstört wurde.

Vom Fockeberg aus hat man einen hervorragenden Blick auf Leipzig Bildrechte: IMAGO

Heute ist der Berg jedoch ein beliebtes Ausflugsziel in der Südvorstadt. Seinen Namen erhielt er, weil er sich an der Stelle befindet, wo die Focke- und die Hardenbergstraße sich kreuzen. Namensgeber August Adolf Focke (1817-1885) war ein Leipziger Kaufmann und vermachte der Stadt einen großen Teil seines Vermögens, zum Beispiel für ein städtisches Krankenhaus und die Armenanstalt.



Der Fockeberg wird mittlerweile auch für sportliche Wettbewerbe genutzt, so für Seifenkistenrennen oder zum Fockeberglauf.



Höhe: 153 m