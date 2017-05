Eins seiner berühmtesten Fotos macht Billhardt 1967 in Nordvietnam. Es zeigt einen großgewachsenen US-Piloten, der von einer zierlichen Vietnamesin mit aufgepflanztem Bajonett in die Gefangenschaft abgeführt wird. Es scheint wie eine Metapher für seine Mission zu zeigen, wie das Gute gegen das Böse siegt: David gegen Goliath, Ost gegen West. Das Foto wird hundertfach gedruckt, nicht nur in der DDR, auch im Westen. Anders als andere Kriegsfotografen zeigt Billhardt nicht nur Tod und Zerstörung, sondern das Überleben, den Alltag der Menschen, denen er sichtbar mit großer Empathie begegnet. Billhardt ist ein Humanist, das demonstrieren schon seine frühen Arbeiten aus Berlin. Seine Liebe zu den Menschen, sagt er, habe nichts zerstören können. Nicht der Krieg und auch nicht der Verlust politischer Ideale.

Billhardt soll den Siegeszug der sozialistischen Idee bezeugen. Die DDR bekommt die Bilder für ihre Propaganda vom antiimperialistischen Befreiungskampf der Völker, der lebenshungrige Fotograf einen Freifahrtschein. Ihm scheint es rückblickend wie ein großer glücklicher Zufall, dass ausgerechnet er, der junge Absolvent der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst vom Zentralrat der FDJ als Fotograf 1961 nach Kuba geschickt wird. Dort "verliebt" er sich - "in das Temperament" und "in den wirklichen sozialistischen Gedanken", der angesichts der düsteren kolonialen Vergangenheit und der Aufbruchstimmung mit einer Figur wie Fidel Castro an der Spitze "absolut glaubhaft" war.

Doch so wie die Aufbruchstimmung in Ländern wie Kuba oder Nikaragua verblasst, wachsen die Zweifel, die Nähe zu seinen politischen Auftraggebern macht ihm zunehmend Angst: "Geheimnisträger wollte ich nicht sein. Und in Abhängigkeit wollte ich auch nicht kommen", sagt Billhardt rückblickend. Seine Bilder - etwa von Staats- und Parteichef Honecker - taugen aus seiner Sicht nicht zur Propaganda, er sieht sie als Psychogramme der Macht und erinnert sich schmunzelnd an den Staatsbesuch Fidel Castros 1972 in der DDR: Wie der Revolutionär, "ein großer Kerl", "eine Persönlichkeit" locker in die Menge grüßt und "die Frauen schreien", wie Honecker versucht, Schritt zu halten und auch was abhaben will von dem Applaus und dann als "steifer verklemmter Mann" in Castros Armen hängt.