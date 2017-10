Über die Frankfurter Buchmesse berichtet MDR KULTUR auch: ► im Radio | Spezial | 10.10.2017 | 18:05-19:00 Uhr



Thema: Frankreich und seine Literatur



Was sind die großen literarischen Themen in unserem Nachbarland und welche Roman-Autoren sollte man kennen? Wie verändert die Literatur der Einwanderer die französische Literatur und den französischen Alltag?



► im Radio | Spezial | 12.10.2017 | 18:05-19:00 Uhr



Thema: Im Osten was Neues



Im Gespräch ist u.a. Sebastian Wolter vom Leipziger Verlag Voland & Quist, in dem Bücher junger osteuropäischer Autoren aus Tschechien, Russland und Kroatien erscheinen. Außerdem soll die Neuerscheinung "1988" vorgestellt werden, ein Roman von Uwe Rada über eine deutsch-polnische Liebe zu Solidarność-Zeiten.



► im Fernsehen | artour-Spezial | 12.10.2017 | 22:05-22:30 Uhr



Moderatorin Katrin Schumacher ist mit Daniel Kehlmann über dessen aktuelles Buch "Tyll" im Gespräch, in dem er die klassische Eulenspiegel-Geschichte neu erfindet. Reinhold Messner erzählt in "Wild ", warum die legendäre Shackleton-Expedition in die Antarktis gescheitert ist. Außerdem geht es im TV-Kulturmagazin um den französischen Schriftsteller Emmanuel Carrère und seine Reise in den Dschungel von Calais sowie um Andrea Gerks Buch "Das Lob der schlechten Laune".



► im Radio | ARD-Radionacht der Bücher | 13.10.2017 | 20:05-24:00 Uhr



Im Radio wird live die ARD-Radionacht der Bücher übertragen. Gäste mit ihren aktuellen Neuerscheinungen sind unter anderem Ingo Schulze, Irene Dische, Ulrich Wickert, Eva Demski und Uwe Timm.