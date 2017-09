Der MDR feiert sein 25-jähriges Bestehen und Sie sind herzlich eingeladen! Am 23. September können Sie von 11 bis 17 Uhr am Salzgrafenplatz ein unterhaltsames und informatives Programm genießen. Es präsentiert sich der MDR-Programmstandort in Halle - Heimat der trimedialen Hauptredaktionen Kultur und Junge Angebote, MDR JUMP, der Redaktionen Wissen & Bildung, MDR KLASSIK und der MDR-Klangkörper - seinen Zuschauern, Hörern und Nutzern. Beim Bühnenprogramm gibt es unter anderem ein exklusives Konzert der Band Monsieur Pompadour mit Manouche-Musik und Gipsy Swing.