Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule und des Gymnasiums in der Kastanienallee in Halle-Neustadt ist es diesmal kein normaler Unterricht: Sie trommeln auf Instrumenten, Stühlen und Tischen. Sie machen sich bereit für die Zukunft des Spielplatzes. In einem Workshop wollen sie sich neuartige Spielgeräte ausdenken. Unterstützt werden sie dabei von Willy Dumaz. Er arbeitet als Spiel- und Lerndesigner im "Büro für Sinn und Unsinn" in Halle an der Saale und ist Spezialist für verrückte Ideen: