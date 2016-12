Bei Johann Heinrich Rolle kann man von einer "familiären" Vorbelastung sprechen, denn schon sein Großvater war nachweislich Musiker, nämlich Stadtpfeifer in Halle. Rolles Vater war mit Johann Sebastian Bach bekannt und hatte sich vergeblich um das Amt des Thomaskantors in Leipzig beworben. So wurde der Vater zunächst Stadtkantor in Quedlinburg, wo Sohn Johann Heinrich vor 300 Jahren, am 23. Dezember 1716 zur Welt kam.

Johann Heinrich Rolle war prägend für das Magdeburger Musikleben Bildrechte: dpa

Sechs Jahre später übernahm der Vater das Kantorenamt am Altstädtischen Gymnasium in Magdeburg. In dieser Stadt erfuhr Johann Heinrich seine Ausbildung. Anschließend studierte er in Leipzig Jura, um anschließend unter anderem Musiker in der Hofkapelle Friedrichs des Großen zu werden. Wieder zurück in Magdeburg trat er in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm bald auch das Amt eines städtischen Musikdirektors.



In seinen Magdeburger Jahren wurde Rolle zum Begründer des modernen Konzertlebens in der Stadt. An einigen der von ihm organisierten Abende brachte er seine Oratorien zur Aufführung, die er allerdings - ganz im Sinne der Aufklärung - als "Geistliche Dramen" bezeichnete. Diese Werke, darunter eine Matthäuspassion und ein Weihnachtsoratorium, fanden weite Verbreitung, es gab unter anderem Aufführungen im Baltikum und in Siebenbürgen.