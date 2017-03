Generationenwechsel im mitteldeutschen Kabarett

Wenn es um den Generationswechsel beim mitteldeutschen Kabarett geht, kann man nicht ohne Augenzwinkern behaupten, dass "die jüngeren Wilden kommen". Denn der Nachwuchs ist meist schon schwungvoll in den Dreißigern, was damit zusammenhängen mag, dass Kabarett eben kein Ausbildungsberuf ist, und mancher doch Zeit und Gelegenheit benötigt, um ins Fach hineinzuwachsen. Und es ist auch eine gewisse menschliche Erfahrung nötig, wenn man einen künstlerischen Beruf ausübt, der viel mit dem Beziehen von Standpunkten zu tun hat oder für den es klare moralische Positionen braucht.

Bettina Prokert von den Thüringer Nörgelsäcken kann das durchaus von sich behaupten, sie ist die eine Hälfte eines erfolgreichen Zweigespanns: Mit Maxim Alexander Hoffmann tourt sie als Duo "Weltkritik" seit etwa zehn Jahren durch die Lande und hat sich mit ihrem Bühnenpartner eine große Anhängerschaft erarbeitet. Daneben ist die 38-jährige auch Ensemblemitglied beim Thüringer Kabarett "Die Nörgelsäcke" mit Sitz in Gößnitz bei Altenburg.

Es war so, dass über Maxim die Verbindung zu den 'Nörgelsäcken' schon bestand und es hat sich gezeigt, dass das auch sehr angenehm ist, wenn man tatsächlich eine Art zu Hause hat, als festes Haus. Als Duo 'Weltkritik' mit Maxim fahren wir ja eher herum und sind viel unterwegs und bei den 'Nörgelsäcken' ist das so eine Art 'Wohnzimmer', wo wir dann öfter sind und auch ständige Gäste im Haus, auch als Ensemblemitglieder von den 'Nörgelsäcken'. Und es ist eben auch schön, wenn man auch mal zu mehreren spielt als nur zu zweit. Das gibt ja auch völlig neue Impulse und das ist ja auch eine völlig neue Art des Spielens.

Doch kann es ja auch eine Herausforderung sein - denn Bettina Prokert ist die einzige Frau im Ensemble der "Nörgelsäcke". Wie spielt es sich denn so ganz "allein unter Männern"?

Die Nachfrage ist natürlich größer. Das ist sehr angenehm, weil es ja weniger Konkurrenz gibt, dann kriegt man mehr Anfragen oder Angebote. Aber vom Zusammenspiel hab ich da jetzt nicht das Gefühl, dass man da eine Sonderstellung hat. Gut, es gibt keine Frauenumkleide (lacht), aber das ist auch nicht so das große Problem, das läuft ja eh alles sehr familiär ab. Ich empfinde mich da als sehr gleichberechtigt und ich genieße das.

Wenn also in Punkto Gleichberechtigung alles gut läuft - was ist es dann, das der Job "Kabarettistin" einer Frau abverlangt? Für Bettina Prokert ist es auch der "Wille oder die Fähigkeit, sich auch ein bisschen zum 'Ei' machen zu wollen". Man muss schlagfertig sein und darf keine Angst davor haben, das 'Schönsein' auf der Bühne zu verlieren.