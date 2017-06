Unfassbar, dass eine der schillerndsten Figuren des Musiklebens in Leipzig und später in Hamburg schon bald nach seinem Tod als Schreiber von "Fabrikware" verleumdet und vergessen worden sei, finden die Liebhaber Georg Philipp Telemanns. Dabei sei er zu seiner Zeit nicht weniger berühmt gewesen als Bach oder Händel. Wiedergutmachung übt seine Geburtsstadt Magdeburg schon seit 1962 alljährlich mit den Telemann-Festtagen. Rund ums große Jubiläum am 25. Juni bringt eine wahre Flut von Veranstaltungen den Komponisten in Erinnerung - und namhafte Musiker zum Schwelgen.

Was Kollegen von heute sagen

Telemann im Magdeburger Hauptbahnhof - mit Violinist Marco Reiß (2.v.r.) von den Philharmonikern: "In die heutige Zeit übersetzt wäre Telemann ein Superstar." Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Der Dirigent, Flötist und Musikpädagoge Michael Schneider findet, dass Telemanns Werken "überhaupt kein barocker Muff anhaftet". Vielmehr habe es der Komponist verstanden, deutsche, italienische, französische und auch polnische Einflüsse zu einem unverwechselbaren Personalstil zu verschmelzen. Cembalist, Organist und Pianist Siegbert Rampe bewundert Telemann als "Genie und Geschäftsmann". Flötistin Dorothee Oberlinger ist Telemann-Botschafterin und schätzt ihn als Pädagogen. Dirigent Reinhard Goebel stellt sich Telemann als witzigen und sozialen Menschen vor. Trompeter Ludwig Güttler könnte sich sogar vorstellen, in einer Musiker-WG mit ihm zusammenzuleben!

Ich bin ein großer, großer Fan von Telemann. Es gibt so viele Facetten in seinem Schreiben: Es ist manchmal sehr lyrisch, manchmal sehr vertikal, manchmal hochkomplex, manchmal kommen überraschende Harmonien, wo man sie gar nicht so erwartet. (...) Man muss ein großes Verständnis haben für Harmonie, die Richtung, die die Musik nimmt. Philippe Tondre, Oboist

"Genie und Geschäftsmann"

Ludwig Güttler könnte sich eine Musiker-WG mit Telemann vorstellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dabei sah es anfangs nicht so aus, also ob der Magdeburger Pastorensohn seine Passion zum Beruf machen würde. In Leipzig sollte der junge Mann, der früh seinen Vater verloren hatte, auf Wunsch der Mutter Jura studieren. Auf dem Weg dahin besuchte er erstmal Händel in Halle. Bald komponierte er Kantaten für die Gottesdienste in der Thomaskirche und leitete das Collegium Musicum, ein studentisches Ensemble, aus dem später einmal das Gewandhausorchester hervorgehen sollte. Er schrieb Stücke für die Leipziger Oper und leitete auch deren Aufführung. 1705 wurde er Hofkapellmeister im schlesischen Sorau und fand Inspriation in den Wirtshäusern der Gegend, wo er Volkslieder und auf Drehleier oder Dudelsack gespielte Stücke hörte. 1708 ließ er sich nach Eisenach abwerben, dort begann er sein gewaltiges Kantatenwerk und stand in Austausch mit Johann Sebastian Bach.

Leipzig hätte ihn gerne als Thomaskantor verpflichtet, musste aber dann mit Bach Vorlieb nehmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach dem Tod seiner geliebten Frau ging er 1712 als städtischer Musikdirektor nach Frankfurt am Main, wo er auch für die Bespielung zweier Kirchen zu sorgen hatte. Da der Eintritt in die Gotteshäuser frei war, verfügte der Komponist, dass ein jeder vor dem Kirchbesuch ein gedrucktes Textbuch erwerben müsse - und offenbarte so seinen Geschäftssinn, was seine Mutter, die ihm das Schicksal des brotlosen Künstlers ersparen wollte, ungemein beruhigt hätte.

Zumal Telemann es dann in Hamburg doch noch zu einer Art Verbeamtung brachte: Ganze 46 Jahre lang prägte er das Musikleben der Hansestadt. Als er das Amt des Städtischen Musikdirektors 1721 antrat, war er bereits einer der berühmtesten Komponisten in Europa, die Stadt Leipzig wollte ihn als Thomaskantor. Doch er sagte ab, an der Pleiße musste man mit Johann Sebastian Bach Vorlieb nehmen.

... allein es beliebte der Stadt Hamburg, diesen Ruf, durch ansehnliche Verbesserung meines Unterhalts, abzulehnen. Georg Philipp Telemann

In Eisenach begann er sein gewaltiges Kantaten-Werk, in Hamburg lieferte er die Kanaten zum Gottesdienst in den fünf Hauptkirchen und die Festmusiken für den Rat, außerdem leitete er die Oper am Gänsemarkt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Unter Telemanns Einfluss "erblühte das öffentliche, von kirchlichen und höfischen Einrichtungen unabhängige Konzertwesen", sagt Cembalistin Anke Dennert, die zugleich Vorsitzende der Hamburger Telemann-Gesellschaft ist. 2011 eröffnete die Gesellschaft das weltweit einzige Telemann-Museum im Hamburger KomponistenQuartier, wo sich auch die Museen für Telemanns Patensohn Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Adolf Hasse und Johannes Brahms befinden. In der Nähe steht mit der St. Michaelis Kirche eine der Hauptwirkungsstätten Telemanns, der in Hamburg ab 1728 auch die erste deutsche Musikzeitschrift - "Den getreue Musicmeister" - verlegte.

Anke Dennert, Cembalistin und Vorsitzende der Hamburger Telemann-Gesellschaft Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Ich glaube, er hat probiert: Was liebt der Bürger, kauft der Bürger das, mag er das und hat erst einmal ein Sammelsurium gemacht: eben diese schönen Blockflötensonaten, Fagottwerke, Arien (...) was gerade in der Oper geträllert wurde und wozu man sich gerne zuhause am Spinettchen selber begleitete. Dann folgten, die berühmten Violinen-solo-Fantasien, die-Flöten-solo-Fantasien und, jetzt wieder aufgefunden, die Viola-da-Gamba-Fantasien. Anke Dennert, Cembalistin

"Das übrige folget künftig" - Werke in Serie

"Das übrige folget künftig" - steht auf dieser Flötensonate aus dem "getreuen Musicmeister" ... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rund 3.600 Werke hat Georg Philipp Telemann hinterlassen, eine Zahl, die tatsächlich nach "Fabrik" klingt. Musikwissenschaftler bescheinigen Telemann einen ungeheuren Fleiß, verweisen aber auch auf seine lange Schaffensperiode - Telemann wurde 86 Jahre alt, und er arbeitete bis zuletzt!



Heute erinnert eine Grabplatte neben dem Eingang zum Hamburger Rathaus an den großen Musiker.

Flötistin Dorothee Oberlinger kennt die Sonate und schmunzelt über die Idee, die Teile eines Musikstück wie einen Groschenroman in Serie herauszubringen. Und das im eigenen Verlag. Teilweise hat Telemann die Noten sogar selbst gestochen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dass er bereits wenige Jahre nach seinem Tod vergessen war, erklärt Anke Dennert mit einem "dramatischen Wechsel in der Musikauffassung", ausgelöst durch den Übergang vom späten Barock zur Sturm- und Drang-Periode, von der anlassbezogenen zur freien Komposition".



Dieses Schicksal teilt er mit einem Bach, der allerdings schon im 19. Jahrhundert durch Felix Mendelssohn Bartholdy wiederentdeckt wurde.

Stichwort: Telemann als "Musikfabrik" Telemanns Werk umfasst alle zu seiner Zeit verbreiteten Gattungen. Konzerte, Ouvertürensuiten, Opern und vor allem Unmengen an Kammer- und Kirchenmusik. So weist das Telemann-Werke-Verzeichnis circa 1.000 Instrumental-Musiken aus. 1.750 Kirchenkantaten, 16 Messen, 40 Passionen, Psalmvertonungen und anderen Singstücke umfasst das Oeuvre an geistlicher Vokalmusik. Indem er deutsche, italienische, französische und polnische Einflüsse zu einem unverwechselbaren Personalstil verschmolz, wurde Telemann zu einem der wenigen Komponisten im 18. Jahrhundert, die zu Lebzeiten nicht nur angesehen waren, sondern von ihrem Schaffen auch gut leben konnten.



In seiner Hauptschaffensphase wandte er sich dem empfindsamen Stil zu, der kunstgeschichtlich eher dem Rokoko als dem Barock zuzuordnen ist und eine Brücke zur Wiener Klassik schlug.