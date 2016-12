Der britische Sänger und Komponist George Michael ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Wie der Sender BBC unter Berufung auf seinen Verleger meldete, ist "Michael während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen".

Todesursache unklar

Die Polizei wurde demnach am Sonntagnachmittag in das Anwesen in dem Ort Goring-on-Thames in Oxfordshire gerufen, etwa 90 Kilometer von London entfernt.

"Wham!": George Michael und Andrew Ridgeley. Bildrechte: IMAGO Nach ersten Aussagen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Nach Angaben britischer Medien soll Michaels Manager Michael Lippman von Herzversagen gesprochen haben. Die Leiche soll obduziert werden, um die genaue Todesursache des Superstars zu klären.



Der Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Einwanderers startete seine Musikerkarriere in den 1980er-Jahren gemeinsam mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley. Das Duo "Wham!" stürmte 1984 mit Gute-Laune-Pop wie "Wake Me Up Before You Go-Go" und Lovesongs wie "Careless Whisper" weltweit die Charts. Zum bekanntesten Hit wurde der Weihnachts-Liebessong "Last Christmas", der in vielen Ländern bis heute zur Adventszeit in Dauerrotation läuft.

Spätes Bekenntnis zur Homosexualität

Trotz des großen Erfolges von "Wham!" zeigte sich bei dem Duo schnell, dass vor allem die außergewöhnliche Stimme von Michael Potenzial hatte. 1987 begann Michael nach der Auflösung des Duos seine Solo-Karriere. Mit dem ersten Album "Faith" konnte er sofort an die früheren Erfolge anschließen und wurde zum Megastar.