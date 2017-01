Was würde wohl Schriftsteller George Orwell dazu sagen? Knapp 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung steht sein Dystopie-Roman "1984" auf Platz Eins der Bestsellerliste. Das teilte der Online-Versandhändler Amazon am Mittwoch mit. In "1984" – ein Klassiker der Weltliteratur – beschreibt Orwell einen Überwachungsstaat, in dem Wahrheit das ist, was die Machthaber formulieren. Nun dient das Buch scheinbar als Verständnishilfe zum Agieren des neuen US-Präsidenten Donald Trump und in der Debatte um "alternative Fakten".