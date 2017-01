Live aus dem Gewandhaus Leipzig:Herbert Blomstedt und Isabelle Faust spielen Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Bildrechte: IMAGO

Prägnant, kurz und in der Folge obsessiv wiederholt, hämmern sich die vier markanten Töne unauslöschlich ins Gedächtnis. Für Beethovens Sekretär und Biograf pocht so das Schicksal an die Pforte. Lakonisch knapp wie diese 'Parole' ist alles in diesem kürzesten Sinfonie-Kopfsatz Beethovens.