Dirigent Andris Nelsons Bildrechte: dpa

Andris Nelsons ist der Nachfolger von Riccardo Chailly, der seinen Vertrag als Kapellmeister des Gewandhausorchesters kurzfristig mit der Saison 2015/2016 beendete. Andris Nelsons wurde 1978 in Riga/Lettland geboren und begann seine musikalische Karriere als Trompeter. Schnell wechselte er dann aber ins Dirigierfach und wurde mit 24 Jahren Chefdirigent an der Lettischen Nationaloper.



Weitere Stationen waren der Chefposten bei der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford und beim City of Birmingham Symphony Orchestra als Nachfolger von Simon Rattle. Seit der Spielzeit 2014/2015 ist er Chefdirigent beim renommierten Boston Symphony Orchestra. Nelsons Vertrag als Gewandhauskapellmeister in Leipzig dauert bis 2022.