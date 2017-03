Musik international Kolonialkitsch oder Kult?

Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch: im Radio | MDR KULTUR-Spezial | 30.03.2017 | 18:05 Uhr



Die geplanten Themen des Spezials:



● Von den Beatles bis Anoushka Shankar - Indiens Beitrag zur britischen Popkultur

In den 60er-Jahren entdeckte George Harrison die Musik des klassischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar für die Beatles. Die Faszination des exotischen Instruments hält bis heute mit Anoushka Shankar an.



● Ida y Vuelta - Das Hin und Her zwischen Alter und Neuer Welt

Europa mit der iberische Halbinsel und Portugal hat eine Menge Kultur in die Neue Welt exportiert. Aber die ehemaligen Kolonien Hispanoamerika, Brasilien und viele Inseln haben auch in den Mutterländern längst bleibende Wurzeln geschlagen - mit der Musik.



● Afrikaner in Paris - Musikexporte vom Ur-Kontinent des Pop

Obwohl Afrika wirtschaftlich meist eine Nebenrolle spielte, war der Einfluss des Kontinents auf die Musik im Rest der Welt groß; kein Blues, Gospel, Soul, Rock‘n'Roll oder Pop ohne die Musik der schwarzen Ureinwohner des Kontinents.



● Weltmusik oder "Global Pop" - Das neue Handbuch von Claus Leggewie

Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie hat sich erstmals im deutschsprachigen Raum die Begrifflichkeiten der Weltmusik vorgenommen und erklärt, warum wir heute eher von "Global Pop" sprechen sollten.