Das waren verrückte Zeiten. Nach "Because the night" ging alles so schnell und ich merkte, wenn ich jetzt hier kein Break mache, werde ich verrückt. Und na klar fand das mein Management nicht lustig. Die Telefone klingelten ständig. Menschen schrien mich an, weinten, bettelten – ich solle doch zurückkommen.

Patti Smith