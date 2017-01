Golden Globes: Gewinner und Verlierer

In der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" gewann bei den Golden Globes stattdessen der französische Beitrag "Elle" von Regisseur Paul Verhoeven. Im Film geht es um die Karrierefrau Michèle, die in ihrer Wohnung von einem Unbekannten angegriffen wird. Isabelle Huppert erhielt für ihre Rolle in "Elle" außerdem den Preis für die beste Schauspielerin in einem Drama. Bildrechte: dpa