Roland Emmerich für "Goldene Himbeere" nominiert

Der deutsche Regisseur Roland Emmerich ist für die "Goldene Himbeere" nominiert. Das teilte die Golden Raspberry Award Foundation (G.R.A.F.) in Los Angeles am Montag mit. Mit seinem Science-Fiction-Film "Independence Day: Wiederkehr" könnte der 61-jährige Regisseur den Negativpreis in den Kategorien Schlechtester Film, Schlechteste Filmfortsetzung, Schlechteste Regie und Schlechtestes Drehbuch des Jahres 2016 erhalten. Auch die Nebendarstellerin des Films, Sela Ward, ist für die "Goldene Himbeere" nominiert.

Regisseur Roland Emmerich Bildrechte: dpa

Die Golden Rasperry Awards, kurz: "Razzies", werden am 25. Februar in Los Angeles verliehen – einen Tag vor den "Oscars". Zu den weiteren nominierten Filmen gehört Ben Stillers "Zoolander No. 2", der in allen neun Kategorien Chancen hat, den ungeliebten Preis zu gewinnen. Der Actionstreifen "Batman V Superman: Dawn of Justice" mit Ben Affleck ist achtmal für die "Goldene Himbeere" nominiert.