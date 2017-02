Die Verleihung der Goldenen und Silbernen Bären ist in jedem Jahr der Höhepunkt der Berlinale. Neun Bären gibt es auch in diesem Jahr zu gewinnen, 18 Filme sind dafür in ins Rennen gegangen. Die Preisverleihung findet am Samstag ab 19 Uhr im Berlinale Palast statt.

Ehrenbär für Kostümbildnerin

Milena Canonero freut sich über ihre Auszeichnung Bildrechte: dpa Eine der Auszeichnungen stand schon zu Beginn des Filmfestivals fest. Es ist der Goldene Ehrenbär 2017, den die italienische Kostümbildnerin Milena Canonero am Donnerstag in Empfang genommen hat. Die vierfache Oscar-Preisträgerin war für die Kostüme von Meisterfilmen wie "A Clockwork Orange", "The Shining" und "Barry Lyndon" von Stanley Kubrick, für "Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson oder für "Der Pate III" von Francis Ford Coppola verantwortlich.

Der Bär in Gold und Silber

Trine Dyrholm erhielt 2016 einen Bären als Beste Darstellerin in dem Film "Kolektivet". Bildrechte: dpa Seit 1951 gibt es die Auszeichnung "Goldener Bär". Entworfen wurde die Trophäe von der deutschen Künstlerin Renée Sintenis (1888-1965). Wie bei anderen renommierten Filmfestivals auch, ist sie einem Markenzeichen der Gastgeberstadt angelehnt, hier dem Berliner Wappentier. In Venedig ist es ein Goldener Löwe und in Cannes eine Goldene Palme.



Im Jahr 2016 erhielt das Flüchtlingsdrama "Fuocoammare" ("Seefeuer") von Gianfranco Rosi einen Goldenen Bären. Den Goldenen Ehrenbären nahm Kameramann Michael Ballhaus in Empfang (Kamera u.a. bei Rainer Werner Fassbinder, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Robert Redford). Er war im letzten Jahr auch der einzige Deutsche, der einen Bären in Empfang nehmen durfte. Beste Darstellerin war Trine Dyrholm und Bester Darsteller Majd Mastoura.

Die Jury 2017

Die Internationale Jury (Paul Verhoeven, Olafur Eliasson, Dora Bouchoucha Fourati, Maggie Gyllenhaal, Julia Jentsch, Diego Luna, Wang Quan'an, v.l.n.r.) Bildrechte: IMAGO Wer zu den Ausgezeichneten gehört, bestimmt eine internationale Jury, die von der Festivaldirektion berufen wird. Den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr der niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Basic Instinct", "Starship Troopers", "Elle"). Die anderen Mitglieder der Jury sind die tunesische Produzentin Dora Bouchoucha Fourati, der isländische Künstler Olafur Eliasson, die US-amerikanische Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch, der mexikanische Schauspieler Diego Luna sowie der chinesische Regisseur und Drehbuchautor Wang Quan’an.

Preise, Preise, Preise