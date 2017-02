Nelsons erhielt bereits im Vorjahr einen Grammy für seine Einspielung "Shostakovich: Under Stalin’s Shadow – Symphony No.10" Bildrechte: dpa Der für 2018 als Leipziger Gewandhauskapellmeister designierte Dirigent Andris Nelsons ist mit seinem Schostakowitsch-Album "Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9" als "Beste Orchesteraufführung" für einen Grammy nominiert. Familiäre Freude würde hingegen bei Kristjan Järvi, dem Chefdirigenten des MDR SINFONIEORCHESTERS, herrschen. Sein Vater, der Dirigent Neeme Järvi, ist für die Aufnahme von Jacques Iberts Orchesterwerken nominiert.



Außerdem könnte es einen Grammy für den Hamburger Geiger Christian Tetzlaff und seine Einspielung von Dvořáks Violinkonzert als "Beste klassische Solo Instrumentalmusik" geben. Das Vokalensemble Rastatt ist zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe mit "Die Hochzeit des Figaro" in der Kategorie "Beste Opernaufnahme" nominiert. Die Flensburger Sopranistin Dorothea Röschmann macht sich Hoffnungen auf einen Grammy in der Kategorie "Bestes klassisches Soloalbum". Sie hat Lieder von Robert Schumann und Alban Berg eingesungen. Zudem sind die deutschen Label "Deutsche Grammophon" und "Naxos" jeweils fünf Mal nominiert, ECM zwei Mal.

Stars und Glamour

Doch das Hauptaugenmerk der Welt wird sich wohl weniger auf die Klassik richten, die Stars des Popuniversums strahlen am hellsten. Auch bei der Grammy-Verleihung wird international gespannt darauf gewartet, wer die meisten der Trophäen abräumt.

Adele besitzt schon zehn Grammys - freut sich aber bestimmt über weitere Bildrechte: IMAGO Beyoncé und Adele sind die größten Favoritinnen auf den Preis, sie wurden beide unter anderem in den drei wichtigsten Kategorien nominiert: Aufnahme, Song und Album des Jahres. Für beide sind die Grammys wohlbekanntes Gebiet. Adele wurde schon im Jahr 2012 sechs Mal nominiert - und gewann alle. Auch Beyoncé gewann 2010 sechs Grammys, nachdem sie in zehn Kategorien aufgestellt worden war.



Von der Anzahl der Nominierungen her zählen auch Drake, die Popsängerin Rihanna und der Rapper Kanye West zu den Topfavoriten. Sie wurden jeweils für acht Preise nominiert.



Neben den aktuellen Stars sind auch "alte Hasen" für die Auszeichnung aufgestellt. Einen Grammy könnte die Vitrinen bereichern von Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan, Country-Barde Willie Nelson oder der Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin Barbra Streisand.

Ein weiterer Altstar kann sich nicht mehr in irdischen Gefilden über eine Auszeichnung freuen: Der im Januar 2016 verstorbene David Bowie ist mit seinem letzten Album "Blackstar" in Kategorien wie "Beste Rock-Performance", "Bester Rocksong" und "Bestes Alternative-Musikalbum" nominiert.

84 Kategorien mit jeweils fünf Nominierungen

US-Sängerin Beyonce ist mit "Lemonade" für das "Beste Album des Jahres" nominiert. - noch mehr interessierten ihre Fans jedoch ihre Schwangerschaftsfotos, die sie zuletzt ins Netz stellte. Bildrechte: dpa Die Verleihung der 59. Grammy-Awards findet am 12. Februar in Los Angeles statt. In 84 Kategorien hoffen Kreative aus aller Welt auf die begehrte Auszeichnung. Die Kategorien sind weit gefächert, sie reichen vom "Album des Jahres" über "Bestes Bluegrassalbum" oder "Beste Comedy" bis hin zu Spezialisten wie "Bestes regional-mexikanisches Album" oder "Bestes Surroundalbum". Aufgestellt wurden nur Veröffentlichungen, die zwischen Oktober 2015 und September 2016 erschienen sind.



Nach fünf Jahren in Folge wird die Grammy-Verleihung in diesem Jahr nicht mehr von Rap-Legende LL Cool J moderiert, sondern von Komiker, "Late Late Show"-Moderator und Schauspieler James Corden ("Into The Woods").

Oscar der Musikbranche

Der Grammy ist für Musiker das, was für Filmschaffende der Oscar ist: Die größte Auszeichnung, die die Branche zu bieten hat. Entsprechend liest sich die Liste der Grammy-Gewinner wie das Who-is-who der neueren Musikgeschichte.

Das ist es: das Objekt der Begierde Bildrechte: dpa Seit 1959 wird der Preis von der National Academy of Recording Arts and Sciences in Los Angeles vergeben. Die glücklichen Gewinner können sich als Trophäe eine goldene Grammophonskulptur aufs Mischpult stellen.



Auch zahlreiche deutsche Künstler haben die Auszeichnung schon erhalten, jedoch fast ausschließlich im Klassikbereich. Geehrt wurden unter anderem Dietrich Fischer-Dieskau (1966), Anne-Sophie Mutter (mehrfach), die Berliner Philharmoniker (mehrfach) und das NDR Sinfonieorchester (2014). Einmal gewannen aber auch Deutsche einen Grammy auf ureigenstem US-amerikanischen Terrain: 1976 erhielten die Münchner von "Silver Convention" den Preis für die "Beste R&B Instrumental-Performance" ihres Titels "Fly, Robin, Fly".