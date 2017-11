Am Mittwoch ist die Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" mit einer Pressekonferenz in Bern eröffnet worden. Zu sehen gibt es ausgewählte Werke aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt, dem Sohn des für die Nazis tätigen Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Für das öffentliche Publikum sind die Werke am Donnerstag im Kunstmuseum Bern sowie ab Freitag in der Bundeskunsthalle in Bonn zugänglich.

Wir erzählen die Geschichte der 'Entarteten Kunst' und ordnen sie in die Kampagnen gegen die Gegenwartskunst seit Ende des 19. Jahrhunderts ein. Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern

Die Entdeckung der Sammlung von Cornelius Gurlitt im Jahr 2012 zählt zu den spektakulärsten Funden in der jüngeren Kunstgeschichte. Zu ihr zählen mehr als 1.500 Kunstwerke, darunter Bilder von Otto Dix, Franz Marc, August Macke und Otto Mueller, die in der Nazizeit als Vertreter der "entarteten Kunst" geschmäht wurden.

Beschlagnahmung der Sammlung 2012

Das Grab des 2014 verstorbenen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt befindet sich in Düsseldorf. Bildrechte: dpa Im Jahr 2012 war die Kunstsammlung von den deutschen Behörden unter rechtlich umstrittenen Umständen beschlagnahmt worden. Bei einer Durchsuchung der Wohnung Gurlitts waren damals 1.224 zum Teil verschollen geglaubte und zum Teil noch unbekannte Werke unter anderem von Marc Chagall, Henri Matisse, Claude Monet und Pablo Picasso gefunden worden. Dazu kamen 239 Kunstwerke, die später in einem Haus Gurlitts in Salzburg gefunden wurden, sowie noch einige weitere Gemälde. Im Raum stand der Verdacht, es könne sich dabei um Naziraubkunst handeln. Eine Prüfung durch ein internationales Expertengremium ergab jedoch 2016, dass sich lediglich in fünf Fällen der Verdacht des Raubs durch die Nazis belegen lasse.

2014 starb Cornelius Gurlitt. Er hatte das Berner Museum zum Erben aller von seinem Vater zusammengetragenen Kunstwerke bestimmt.

Monika Grütters Bildrechte: IMAGO Die Ausstellungen in Bern und Bonn sind ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU)

