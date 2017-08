Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: ► Spezial "Zwischen Sauklaue und Schönschrift - Warum das Schreiben wichtig ist"



30.08.2017 | 18:05-19:00 Uhr



Geplante Themen:



● Was ist wichtig, um Schreiben zu lernen?



Beatrice Schwartner hat beobachtet, wie schwer sich ihr Sohn in der 1. Klasse beim Schreiben getan hat, aber jetzt zum Beginn der 2. Klasse ist alles chic. Plötzlich tanzen die Buchstaben nicht mehr nach rechts oder links, sondern sehen wundersamerweise sogar ganz ordentlich aus. Warum Schreiben lernen so wichtig ist, das hat sie die Lehrerin ihrer Kinder sowie eine Psychologin aus Leipzig gefragt.



● Handschrift ist wichtig



Lernforscher Matthias Deliano vom Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg wirbt dafür, so oft wie möglich mit der Hand zu schreiben.



● Handschrift im Wandel der Zeiten



Petra Rüth von der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst in Leipzig über die Geschichte der Handschrift. Sie ist die Einzige in ihrer Klasse, die sich komplett dem analogen Schreiben widmet. Sie weiß auch, ob und wie man die Schreibkunst erlernen kann.



● Hand Lettering - der neue Trend für Schreibwillige



Man kennt es von Tafeln in guten Lokalen: Das Tagesangebot in schöner, meist geschwungener weißer Schrift. Früher waren hier Schildermaler am Werk, heute kann das jeder. Ulrike Lykke Langer hat sich den Trend angeschaut.