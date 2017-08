Der Komponist Harold Faltermeyer erhält den Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises. Wie die International Academy of Media and Arts am Mittwoch mitteilte, bekommt der 64-Jährige die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Verliehen wird der Preis am 3. November im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt im Steintor-Varieté in Halle.