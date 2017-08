Die Hellberge sind ein Höhenzug im sachsen-anhaltischen Altmarkkreis Salzwedel. Bei dem Begriff "Hellberge" vermeint man, die Herkunft dieser Bezeichnung zu kennen. Doch die Berge sind nicht etwa so strahlend hell, es ist ihre Schräge, die sie zu Hellbergen werden ließ. Denn das "Hell" leitet sich von einer alten Bezeichnung für einen schräg abfallenden, geneigten Berg ab, eine hängige Halde.

Am höchsten erheben sich die Hellberge mit dem knapp 160 m hohen Langen Berg über die Landschaft. Weitere Minigipfel sind der Stakenberg (148,3 m) und der Mönchenberg (121,4 m). Entstanden sind die Hellberge vor etwa 120.000 Jahren, als das Klima in Europa noch deutlich kälter war und die Eiszeitgletscher große Geröllmassen vor sich herschoben, die sich hier zu den Hellbergen formten.



Touristisch ist die Region sehr reizvoll. Seit 1964 Teil des Landschaftsschutzgebietes "Zichtauer Berge − Klötzer Forst", finden sich in dem Gebiet heute 16 Naturdenkmale, darunter ein Moor und die angeblich tausendjährige Zichtauer Eiche.



Höhe: 159,5 m