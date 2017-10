Der Große Saal des Festspielhauses Hellerau wird für vier Wochen wieder in seiner alten Wirkung zum Leben erweckt. Ursprünglich geschaffen wurde die Bühne für die Festspiele der Bildungsanstalt.

Mit dem Architekten Heinrich Tessenow, dem Schweizer Musikpädagogen Jaques-Dalcroze, seinem Landsmann, dem Musiker, Regisseur und Bühnengestalter Adolphe Appia und dem deutsch-russischen Maler und Lichtgestalter Alexander von Salzmann hatten sich vier Visionäre gefunden, um das Theater zu revolutionieren. Das hatten vor ihnen schon andere versucht, Richard Wagner zum Beispiel mit dem Bau seines Festspielhauses 1876 in Bayreuth. Aber auch bei Wagner gab es ein naturalistisches Bühnenbild, pompöse Kostüme, ein Rampe, die Trennung zwischen Darstellern und Zuschauern.

Bühne aus Modulen

Skizze für eine historische Bühnengestaltung Bildrechte: Theatersammlung Bern Appia, ein glühender Wagnerianer, hatte damals viele Vorschläge zur Verbesserung der Wagnerschen Aufführungen gemacht, aber kein Gehör gefunden, in Hellerau war das anders. Hier wurden seine Ideen visualisiert. Der Architekt und Künstler Hector Solari, Kurator des Dresdner Rekonstruktions-Projektes beschreibt Appias Ansatz so: "Appia ist der Meinung, dass der Zuschauer Teil der Performance sein muss, also nicht so extrem wie heutzutage, wo man wirklich mitmacht, körperlich, sich bewegt. Aber für Appia war wichtig, sich als Teil der Gemeinschaft in diesem Raum zu fühlen, der ein Theater ist. Das ist das eine. Und das Andere ist, wie gesagt, die Bühne mit Modulelementen, mit Objekten, die den Darsteller einen Widerstand leisten, damit er wirklich die Oper zum Ausdruck bringen kann, also verschiedene Ebenen, damit er hoch und runter läuft, sich bewegt, damit er wirklich mit dem Körper den Raum erstellen kann."



Es gab in Hellerau Anfang des 20. Jahrhunderts also keine bemalten Kulissen, sondern leichtveränderliche Podeste, die sich zu Treppen, und Schrägen schichten ließen. Und ebendiese wurden jetzt nachgebaut, auf einer Bühne, die weder abgetrennt noch erhöht von den Zuschauerplätzen war und ist.

Einzigartiger Lichtraum

Den historischen Zauber eingefangen

Die Deutschen Werkstätten Hellerau in Dresden Bildrechte: IMAGO Aus Brandschutzgründen können die gewachsten Stoffe heute nicht mehr verwendet werden. Sie wurden jetzt durch andere, moderne Gewebe ersetzt, die die gleiche Wirkung zaubern. Davon, vom Zauber schreiben und erzählen nämlich alle, die die den historischen Raum erlebt haben und die, die bei der Bauprobe des rekonstruierten Saales im Sommer dabei waren. Dieter Jaenicke zum Beispiel, der Intendant des Europäischen Zentrums der Künste: "Es ist großartig, also ich bin wirklich so im übertragenen Sinn völlig in die Knie gegangen. Es ist ein unglaublich ausstrahlungskräftiger phantastischer Raum. Es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk aus Licht und Raum und Bühne. Ich glaube, jeder, der hierher kommen wird und das sehen wird, wird das so empfinden und man kann sich dem gar nicht entziehen - unsere ganze Mannschaft, wir waren alle so: Wow!"

Einmaliges Erlebnis

Die Rekonstruktion war aufwändig und konnte erst nach mühsamen Recherchen ins Werk gesetzte werden. Denn es lebt kein Zeuge mehr, die schriftlichen Berichte sind widersprüchlich, die Dokumente spärlich. Ausstellungen im Festspielhaus zeigen nun die gefundenen historischen Spuren. So konnten zum Beispiel 18 Originalzeichnungen von Appia nach Dresden geholt werden.



In der langen Nacht zum Abschluss des Projektes kann man die sinnliche Erfahrung des Raumes sogar im Schlaf machen, neben dem Programm gibt es Schlafplätze und ein Frühstück unter von Salzmanns Lichthimmel.