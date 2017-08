Eberhard Jäckel Bildrechte: dpa

Jäckel zählt, neben der Publizistin Lea Rosh, zu den Mitinitiatoren des Berliner Holocaust-Mahnmals, das an die Ermordung von Millionen Juden in Europa erinnert. Die Gedenkstätte wurde 2005 nach einem Entwurf von Peter Eisenman nahe dem Brandenburger Tor eingeweiht und zählt heute zu den meistbesuchten Denkmälern in der Hauptstadt.



Viele Jahrzehnte wirkte Jäckel als Professor für Neuere Geschichte an der Stuttgarter Universität. Sein Forschungsschwerpunkt war die Holocaust-Aufarbeitung, der er auch mit viel persönlichem Einsatz Aufmerksamkeit verschaffte. Zusammen mit Lea Rosh drehte Jäckel beispielsweise die mehrteilige Dokumentation "Der Tod ist ein Meister aus Deutschland".