"Deti 404" ("Kinder 404") heißt ein Internetportal, auf dem sich russische LGBT-Kinder und Jugendliche über ihre Erfahrungen mit dem eigenen Anderssein austauschen können. Die Journalistin und LGBT-Aktivistin Lena Klimowa aus Nischni Tagil hat es 2013 eingerichtet, im Jahr der Verabschiedung des sogenannten Homo-Propaganda-Gesetzes durch die russische Staatsduma. Das Gesetz, so sagt es Klimowa, trifft die am härtesten, die es angeblich schützen soll, nämlich Kinder und Jugendliche. Jedenfalls die, die zur Minderheit der LGBT gehören. Es macht sie zu Schweigenden, zu Unsichtbaren, zu Kindern, die nicht vorkommen, unauffindbar sind. Daher dieser Name: "Kinder 404" - bei der HTTP-Fehlermeldung 404 im Internet erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis "nicht gefunden".

Manche fürchten sich im Dunkeln, ich fürchte mich davor, die Hand des Menschen zu halten, den ich liebe. Ich fürchte mich sogar vor dem Gedanken daran, was wird, wenn die anderen von meiner Orientierung erfahren sollten. Es ist schrecklich, jeden Tag in den Nachrichten von den Verboten zu hören, von Milonows Gesetzen, den homophoben Protesten. Brief an "Deti 404", anonym, 15 Jahre alt

Aufklärung verboten

Es ist ein Glück, dass es Internetseiten wie "Deti 404" gibt. Sie sind heute für die meisten Kinder und Jugendlichen in Russland die einzige Quelle für neutrale Informationen zum Thema Homosexualität. Das "Homo-Propaganda-Gesetz", das Präsident Putin im Juni 2013 unterzeichnet hat, verbietet "die Propaganda nicht traditioneller sexueller Beziehungen im Beisein von Minderjährigen". Unter den dehnbaren Begriff der Propaganda fällt ausdrücklich auch die Behandlung des Themas im Schulunterricht, in Lehrbüchern, Aufklärungsbroschüren, Zeitungsartikeln und Fernsehbeiträgen. Eine Schülerin in Brjansk wurde 2014 für ihr lesbisches Coming-Out vor Mitschülern verhaftet. In der Stadt Samara haben im Jahr darauf Eltern den eigenen Sohn wegen "homosexueller Propaganda" angezeigt.



In einer solchen Atmosphäre wird selbst im privaten Raum, den das Gesetz eigentlich nicht betrifft, das Thema Homosexualität zum Tabu. Jugendliche, die in der Pubertät entdecken, dass sie anders sind als die anderen, wissen oft nicht, wem sie sich anvertrauen können.

Die Ausweglosigkeit, in die uns die Gesellschaft treibt, fühlt sich an wie eine Gaskammer. Ich würde so gern zu diesen ganzen Abgeordneten hingehen und sie fragen, was sie eigentlich von mir unterscheidet. Die geben vor, das alles zum Schutz irgendwelcher Kinder zu machen. Aber ich bin doch auch ein Kind! Wer schützt denn uns?! Brief an "Deti 404", anonym, 15 Jahre alt

Entstehung der LGBT-Bewegung in der Perestrojka und der Jelzin-Zeit

Die russische Gesellschaft, sagt der Petersburger LGBT-Aktivist Dmitri M., habe nur ein recht kurzes Zeitfenster von knapp zwei Jahrzehnten gehabt, um einen offenen Umgang mit dem Thema Homosexualität zu lernen. In der Sowjetunion war es ein Tabu, homosexuelle Handlungen standen unter Strafe. Der entsprechende Paragraf 121 wurde 1993 - im Rahmen der damals angestrebten Angleichung an den Westen - aus dem Strafgesetzbuch entfernt, allerdings ohne dass es vorher eine gesellschaftliche Diskussion darüber gegeben hätte.



Trotz allem wurde die Atmosphäre in der Perestroika viel offener, parallel entstand das Internet. Alles wurde freier, die Medien spielten eine große Rolle dabei, seriöse Medien und Boulevardmedien gleichermaßen, die diskutierten jetzt unterschiedlichste Themen, aber weit entfernt von irgendeiner Form von Propaganda oder aktiver Agitation. Die zeigten da mal einen Schwulenklub oder holten Psychologen ins Studio, die über Homosexualität unter wissenschaftlichen Aspekten redeten. Oder man redete über Jugendliche und deren Probleme, vielleicht auch mal über Transgender. Es entstanden Filme, Bücher, vernünftige Bücher. 2006 entstand die erste LGBT-Rechte-Gruppe in St. Petersburg, "Vychod", zwei Jahre später das queere Filmfestival "Seite an Seite".

Homophobe Doktrin der Orthodoxen Kirche

Aktivisten parodieren die Ansichten der orthodoxen Kirche: "Ich treibe dir den Geist jeglicher Homophobie aus", steht auf dem Schild. Bildrechte: MDR/Lorenz Hoffmann Parallel zum Erstarken der LGBT-Bewegung formieren sich im Land konservative Kräfte, die in der "lautstarken Minderheit" eine Gefahr für die russische Gesellschaft sehen. Hauptakteur dabei: die Orthodoxe Kirche. Die Kirche, zu Sowjetzeiten unterdrückt, strebt seit dem Ende der Sowjetunion mit Macht in die russische Gesellschaft. Sie sieht sich als moralische Instanz und ihre Aufgabe darin, Russland zu neuer Blüte zu bringen und es vor schädlichen, modernen, westlichen Einflüssen zu bewahren. LGBT-Aktivist Dmitri weist auf einen kuriosen Aspekt hin, der im Westen mitunter übersehen wird:

Die orthodoxe Kirche hat diese Ideologeme übernommen von US-amerikanischen konservativen Hardlinern, die schon lange versucht haben, solche Gesetze in den USA durchzubringen und später in afrikanischen Staaten. LGBT-Aktivist Dmitri

Teile und herrsche!

Als das erste regionale Homo-Propaganda-Gesetz 2006 in Rjasan verabschiedet wird, nimmt das im Rest des Landes noch kaum jemand wahr. 2011 gibt es dann Gesetze in gleich drei Regionalparlamenten, in Archangelsk, St. Petersburg und Kostroma. Im Jahr darauf folgen sieben weitere Regionen. In den offiziellen Medien findet zeitgleich ein regelrechter Feldzug gegen die LGBT-Bewegung und ihre angeblich gesellschaftszerstörerische Propaganda statt. Kirchenvertreter, Politiker und staatsnahe Prominente bezeichnen die Aktivisten als westliche Agenten, als Staatsfeinde, Abschaum der Gesellschaft. Das System Putin ist damals in einer Krise, verliert den Rückhalt in der Bevölkerung und ist - zu seiner Konsolidierung - auf der Suche nach einem "inneren Feind".



Die Initiatoren der Homo-Propaganda-Gesetze und Wortführer in den homophoben Medien-Kampagnen sind Politiker aus der zweiten und dritten Reihe. Wladimir Putin hält sich mit Äußerungen über LGBT stark zurück. Und das Gesetz verteidigt er, als demokratisch legitimiert und in keiner Weise diskriminierend.

Anstieg homophober Gewalt nach 2013

Mit dem Gesetz nehmen die Übergriffe auf LGBT-Menschen zu. Bildrechte: MDR/Lorenz Hoffmann Das Gesetz stärkt das Selbstgefühl der Mehrheit. Und legitimiert - indem es eine Bedrohung suggeriert, die von Homosexuellen für die russische Gesellschaft ausgehe - Gewalttaten gegen die Angehörigen der Minderheit. Überfälle auf LGBT können jetzt als Akt der Selbstverteidigung verstanden werden. Nach der Verabschiedung des Gesetzes im Juni 2013 steigt die Zahl gewaltsamer Übergriffe auf Homosexuelle und Transgender sprunghaft an. Human Rights Watch veröffentlicht im Dezember 2014 den Bericht "License to Harm: Violence and Harassment against LGBT People and Activists in Russia”. Die darin interviewten Opfer sprechen von Pöbeleien und tätlichen Angriffen auf offener Straße, von Entführungen, Schlägen, Misshandlungen.

In den meisten Fällen handelt es sich um Einzeltäter, aber es gibt auch organisierte Gewalt. Von rechten Bürgerwehren z.B., die Schwulenklubs und LGBT-Veranstaltungen überfallen. Und von radikalen orthodoxen Gruppen, die zur "Zwangsheilung", d.h. Vergewaltigung lesbischer Mädchen aufrufen. In den Städten der russischen Provinz wird außerdem die Erpressung Homosexueller mit Hilfe falscher Dating-Profile im Internet zum Geschäftsmodell.

LGBT-Bewegung auf dem Rückzug

Kreativ wehrt sich die LGBT-Bewegung lange gegen die stärker werdende homophobe Stimmung in Russland. Bildrechte: MDR/Lorenz Hoffmann Die LGBT-Bewegung wehrt sich lange aktiv und kreativ gegen die stärker werdende homophobe Stimmung im Lande, versucht, die Einführung der Homo-Propaganda-Gesetze zu verhindern. Auf politischem und juristischem Weg. Und durch öffentlichkeitswirksame Aktionen. Vor allem in St. Petersburg und Moskau, aber auch in den anderen Großstädten gehen die Aktivisten auf die Straße, organisieren Flashmobs, Demonstrationen, Protest- und Aufklärungsveranstaltungen, wissenschaftliche Konferenzen.

Als das Gesetz trotzdem kommt, bedeutet das für die LGBT- Bewegung einen schweren Rückschlag. Ihre Demonstrationen können seit 2013 von den Behörden unter dem Vorwand des Schutzes vor homosexueller Propaganda schon im Vorfeld verboten oder vorzeitig aufgelöst werden. Die Arbeit ihrer Organisationen wird – oft im Zusammenhang mit dem 2012 erlassenen Gesetz über "ausländische Agenten" - stark erschwert.

Es gab das Gesetz. Und bei uns herrschte lange das Gefühl, wir haben verloren, sind auf dem Rückzug. LGBT-Rechtlerin Jelena Kostjutschenko

Einige Aktivisten gehen ins Ausland, manche gezwungenermaßen, weil ihnen in Russland Gefängnis droht. Manche ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Innerhalb der Community wird die Frage laut, ob man die russische Öffentlichkeit vielleicht tatsächlich überfordert habe. Ob es angesichts der wachsenden Homophobie im Lande nicht derzeit sinnvoller sei, sich still zu verhalten. Auch um die verbliebenen Einflussmöglichkeiten, Aufklärungs- und Beratungsarbeit und (Selbst)hilfeprojekte nicht zu gefährden.

Treibjagd auf Homosexuelle in Tschetschenien

Im April 2017 dann ein Ereignis, das viele, die sich zurückgezogen hatten, wachrüttelt: Die unabhängige Zeitung "Nowaja Gazeta" deckt auf, dass in der autonomen Republik Tschetschenien systematisch Jagd auf Homosexuelle gemacht wird. Hunderte schwule Männer werden dort in illegalen Gefängnissen zwangsinhaftiert, geprügelt und mit Elektroschocks gefoltert. Vier Todesopfer werden bekannt.

Keine Angst mehr haben, nicht länger schweigen!

Der LGBT-Aktivist Igor Kotschetkow Bildrechte: MDR/Lorenz Hoffmann Die Nachrichten aus Tschetschenien wirken wie ein Fanal, führen innerhalb der LGBT-Bewegung zu der Erkenntnis, dass die Strategie des Stillhaltens und des Rückzugs falsch war. Am 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie versammeln sich in St. Petersburg, dem Zentrum der russischen LGBT-Bewegung zweihundert Aktivisten zu einem Rainbow-Flashmob.



Einer der Hauptredner dort ist der Philosoph und LGBT-Rechte-Aktivist Igor Kotschetkow: "In den letzten 10 Jahren, in denen ich zur Schwulenrechts-Bewegung gehöre, haben viele gesagt, wir sollten uns auf keinen Fall mit der Problematik der Homosexuellen im Kaukasus befassen. Auf keinen Fall darüber reden, weil es dort Traditionen gibt, deren Verletzung gefährlich werden würde für die betroffenen Schwulen und Lesben. Und alle, die geschwiegen haben, alle die Angst hatten, über sich zu reden, hat man getötet. Ein Mensch, der schweigt, verliert seine Menschlichkeit für die, die ihn umgeben. Wir werden heute schon unterdrückt, mundtot gemacht und getötet. Und wir fragen: Was wird mit den anderen? Wollen wir weiter schweigen und so tun, als ob nichts wäre? Oder wollen wir endlich unsere Stimmen erheben für die, die das heute brauchen. Das ist die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass die Geschehnisse von Tschetschenien fortgesetzt werden, die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass sich die tschetschenischen Verhältnisse auf ganz Russland ausweiten. Das ist die einzige Möglichkeit: Keine Angst mehr haben, nicht länger schweigen!"