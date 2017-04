In den 70ern gingen nicht wenige seiner Fans zu den Konzerten seiner epochalen Band, The Stooges, um Iggy Pop auf der Bühne sterben zu sehen. Zu dieser Zeit strangulierte sich Iggy Pop vorzugsweise mit Mikrofonkabeln, ritze sich mit Glas die stets nackte Brust auf oder hielt sich einfach mal ein Stromkabel an den Körper.



In der Regel wusste der wildeste Entertainer, den der Rock'n'Roll je gesehen hat, überhaupt nicht was er tat, denn Iggy Pop war auf der Bühne über Jahrzehnte vollgepumpt mit Drogen. Später hat ihm David Bowie eine Entziehungskur bezahlt und im ehemaligen West-Berlin schrieben die beiden mit den Alben "The Idiot" und "Lust For Life" Musikgeschichte. Im siebten Lebensjahrzehnt hatte er dann sogar seinen größten kommerziellen Erfolg, das Album "Post Pop Depression" erreichte in seiner US-amerikanischen Heimat die Top 20 der Albumcharts und in Deutschland und Großbritannien sogar die Top 10.



Ausgerechnet dieses dünne Stehaufmännchen hat sieben Jahrzehnte überlebt und wird nun 70 Jahre jung. Wer hätte das gedacht?!