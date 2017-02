Die Intendanz des Kurt Weill Festes 2018 übernimmt ein vierköpfiges Team. Das teilte die Kurt-Weill-Gesellschaft in Dessau mit. Das neue Team besteht aus dem Kulturmanager Gerhard Kämpfe, Markus L. Frank, Generalmusikdirektor am Anhaltischen Theater, Johannes Weigand, Generalintendant am Anhaltischen Theater Dessau, und Musikhistoriker Jürgen Schebera.