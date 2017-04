Zum 12. Mal treffen sich in Halle Jazzerinnen aus aller Welt beim Festival "Women in Jazz". Dieses Jahr findet es unter dem Motto "Triple A" statt und rückt die weiblichen Jazzstimmen in Amerika, Afrika und Asien in den Fokus. Vom 22. April bis zum 1. Mai 2017 kommen Musikerinnen von diesen Kontinenten oder mit Bezug dazu in die Saalestadt. Laut Veranstalter stehen an den fünf Konzertabenden explizit "Künstlerinnen im Fokus, die sich durch große Emotionalität und ihre befreiende Ausstrahlung auszeichnen."